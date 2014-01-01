تقييدات كورونا الجديدة في اسرائيل: الإغلاق التام نهاية الأسبوع المقبل

القدس المحتلة /سما/

تعتزم الحكومة الإسرائيليّة، مساء اليوم، الخميس فرض تقييدات جديدة في محاولة لوقف تفشّي جائحة كورونا، يبدأ قسم منها ظهر الجمعة، على أن يبدأ الإغلاق التام نهاية الأسبوع المقبل.

وخلال اجتماع ظهر الخميس، رشح أنه سيتم السماح بتجمهر 20 شخصا فقط في الهواء الطلق و10 أشخاص في مكان مغلق، وأن تعمل المطاعم من خلال الإرساليات فقط، وفرض إغلاق في نهايات الأسبوع.

ويتوقع أن تبحث الحكومة في اجتماعها، مساء اليوم، إغلاق المدارس التي تعمل في العطلة الصيفية، بدءا من يوم الأحد المقبل، وكذلك السماح بوجود 10 أشخاص في دور العبادة. وقال نتنياهو إن "هذه خطوات مرحلية من أجل منع إغلاق شامل".

وتقرر خلال المشاورات عدم إغلاق الشواطئ، والسماح بالتعليم عن بعد فقط في الكليات. وشارك في المشاورات وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الداخلية، أرييه درعي، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، ووزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي.

وبين الخطوات التي جرى بحثها، إغلاق المخيمات الصيفية، إغلاق برك السباحة، إغلاق معاهد اللياقة البدنية وتقليص المواصلات العامة.

وشارك في هذه المداولات مسؤولون في الوزارات ووزراء. وكان نتنياهو قد قال، أمس، "إننا نبذل كل ما بوسعنا من أجل الامتناع عن إغلاق كامل".

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم، بتسجيل 1756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وأن عدد الوفيات وصل إلى 376.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن وزراء عبروا عن تأييدهم لاقتراح يقضي بفرض حظر تجول ليلي أو في نهايات الأسبوع، بادعاء أن من شأن ذلك أن يساعد في لجم انتشار كورونا، بينما يفضل المسؤولون في وزارة الصحة فرض إغلاق كامل لفترة قصيرة. رغم ذلك، نقلت الصحيفة عن عدد من الوزراء قولهم إنهم يفضلون الامتناع عن خطوات كهذه. وقال وزير المالية، يسرائيل كاتس، أمس، إنه يعارض فرض إغلاق كامل، لكنه اعتبر أن إغلاقا ليليا وفي نهايات الأسبوع "توجد أفضليات ومصاعب".

وجرت مناقشة مسألة الإغلاق خلال اجتماع عقده نتنياهو، أمس، بمشاركة عدد قليل من الأشخاص، ولم يتم اتخاذ قرار خلاله. والموضوع المركزي الذي جرى بحثه هو كيفية منع إلحاق ضرر بأماكن عمل تعمل ليلا وفي نهايات الأسبوع. ويرجح أن يتخذ قرار بمواصلة العمل في الليل ونهايات الأسبوع على أن يتم إغلاق أماكن الترفيه في هذه الأوقات.