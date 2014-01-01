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مدير صحة نابلس: الشخص المتوفى كان متواجدا في العناية المكثفه منذ 10 أيام

الخميس 16 يوليو 2020 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير صحة نابلس: الشخص المتوفى كان متواجدا في العناية المكثفه منذ 10 أيام


نابلس /سما/

قال الدكتور رامز دويكات مدير صحة محافظة نابلس إن المواطن المتوفى اليوم من قرية دير الحطب هو فهيم حسين يبلغ من العمر 61 عاما وكان يتواجد في غرفة العناية المكثفه منذ 10 أيام لسوء حالته الصحية.

وأضاف دويكات، أن المواطن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنه ومشاكل في الرئتين وكان قد أصيب بفيروس كورونا في قرية دير الحطب منذ أكثر من اسبوعين وتم نقله الى المستشفى العسكري بمدينة نابلس حيث أعلن عن وفاته رسميا مساء اليوم.

وأكد دويكات انه لا توجد حالات في العناية المكثفة حتى الآن وجميع الحالات وضعها مستقر.

ويذكر أن هذه الوفاة الثانية التي تسجل في محافظة نابلس حيث توفيت مسنه من منطقة الضاحية بنابلس قبل نحو اسبوعين.

#صحة نابلس #فيروس كورونا

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