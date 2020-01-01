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عائلة "غولدن" تغادر بخيبة أمل من اجتماع نتنياهو: تم دعوتنا لأغراض العلاقات العامة..!

الخميس 16 يوليو 2020 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة "غولدن" تغادر بخيبة أمل من اجتماع نتنياهو: تم دعوتنا لأغراض العلاقات العامة..!


القدس المحتلة /سما/

 أعلنت عائلة الجندي الاسرائيلي الأسير لدى حركة حماس في غزة "هدار غولدن" يوم الخميس، عن خيبة أملها من اجتمعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

وقالت عائلة غولدين بحسب صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّنا "التقينا بـ"نتنياهو" بناء على طلبه على أمل أن يطلعنا على جهود استعادة الأبناء، وغادرنا اللقاء بخيبة أمل".

وأكدت، "لسوء الحظ تم دعوتنا لهذا الاجتماع لأغراض العلاقات العامة بهدف التغطية على التقاعس عن القضية، كحيثُ تم إبلاغنا بإنشاء لجنة.

ودعت، كل من عُرض عليه أن يكون عضوا في هذه اللجنة أن يرفض المشاركة فيها لأن الغرض منها هو إضاعة الوقت والمزيد من التأخير في عملية استعادة الأبناء.

#عائلة غولدن #اسرائيل #نتنياهو #حماس #الحكومة الاسرائيلية #غزة

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