5 اصابات جديدة بكورونا في الأردن احداها محلية

عمان /سما/

سُجل في الأردن، اليوم الخميس، (5) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، احداها محليّة، ليرتفع عدد حالات الاصابة في المملكة إلى 1206 حالات.

وتوزعت الإصابات بحسب الموجز اليومي لوزارة الصحة الأردنية، إلى حالة محليّة في محافظة العاصمة، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد المخالطين وفحصهم، و(4) حالات إصابة لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من الكويت، و1 من اليمن، و1 من السعوديّة).

كما سجلت 3 حالات شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء (9050) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (492161) فحصاً.