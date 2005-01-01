  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإفراج عن أسير من عرابة أمضى 13 عاماً في الأسر

الخميس 16 يوليو 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسير من عرابة أمضى 13 عاماً في الأسر


رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير حمدان رشدي حمدان من بلدة عرابة، جنوب غرب جنين، بعد قضائه 13 عاماً في الأسر.

وقالت عائلة الأسير حمدان: إن سلطات الاحتلال أفرجت عنه من معبر ترقوميا جنوب الخليل، وستقتصر مراسم الاحتفال على الاستقبال الذي سيجري على مدخل بلدة عرابة مع مراعاة البروتوكول الصحي.

وكان الأسير حمدان اعتقل عام 2005 على مدخل بلدة عرابة وأصيب وقتها برصاص القوات الخاصة الاسرائيلية بخاصرته وقدميه، واستشهد رفيقه محمد الحاج أحمد، كما اصيب فؤاد شريدة بكتفه، واعتقل الثلاثة، وحكم على الأسيرين بالسجن لـ8 سنوات قبل أن يطلق سراحهما عام 2008، واعيد اعتقاله عام 2011 وجرى إعادة الحكم القديم له مع فترة وقف التنفيذ وحكم لمدة تسع سنوات ونصف.

وانتخب الأسير حمدان رشدي في المؤتمر الوطني العام الرابع لحزب فدا عضوا في اللجنة المركزية للحزب.

#اسير محرر #افراج #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

بالصور : تدشين مركز للحجر الصحي وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة: وفاة مواطنين من نابلس والخليل بـ "كورونا" يرفع وفيات اليوم إلى 5

السيسي

السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!

بعد تعافي 5 حالات جديدة.. غزة: 3 إصابات بكورونا فقط متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل..

اشتيه: الوضع الصحي صعب.. وأجلنا افتتاح العام الدراسي لنرى أين سيتجه منحنى تفشي "كورونا"

المستوطنون تلقوا رسائل أميركية: لا ضم بدون تعويض للفلسطينيين