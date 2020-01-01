كابينت كورونا يناقش الليلة فرض إغلاق شامل في إسرائيل..

القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن يجتمع وزراء كابينت كورونا الليلة برئاسة نتنياهو للموافقة على سلسلة من القيود والإجراءات الإضافية لمكافحة فيروس كورونا، بعد ارتفاع معدلات الإصابة.



وحسب موقع "والا" العبري، من بين التوصيات التي ستعرض على الوزراء فرض إغلاق البلاد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ووقف الأنشطة في المؤسسات التعليمية، وتقييد التجمعات لعشرة أشخاص في أماكن مغلقة و 20 شخصا في أماكن مفتوحة، مع إغلاق المطاعم.



وأوضح الموقع أن نتنياهو أجرى مناقشة خاصة تم خلالها عرض سلسلة من التوصيات على الوزراء، الذين من المتوقع أن يجتمعوا الليلة للموافقة النهائية على الإجراءات، وإذا تمت الموافقة عليها، فلن يسري قرار الإغلاق في نهاية هذا الأسبوع.