الاقتصاد الوطني تغلق مصنعاً مخالفا للإجراءات الصحية في الخليل

الخليل /سما/

أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة الخليل، مساء اليوم الخميس، مصنعاً مخالفاً للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيانها، أن مجموع ما تم اغلاقه على مدار الأسبوع الجاري في محافظة الخليل بلغ 30 منشأة تجارية وصناعية مخالفة للاجراءات الصحية وتحرير 12 مخالفة مالية لاصحاب هذه المنشآت واخطار 31 منشأة لتصويب وضعها القانوني.

جاء الاغلاق في أعقاب تنفيذ الطواقم 21 جولة تفتيشية شملت 507 منشأة تجارية وصناعية، منها 84 منشأة مخالفة جرى اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحقها، إضافة الى ضبط اكثر من طن مواد غذائية منتهية الصلاحية.