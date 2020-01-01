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السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!

الخميس 16 يوليو 2020 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!


القاهرة /سما/

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية إنهاء الصراع في ليبيا.

وصرح بأن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء الذي عقد تحت شعار "مصر وليبيا .. شعب واحد ... مصير واحد" أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح السيسي أن الخطوط الحمراء التي أعلن عنها في سيدي براني هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس المصري والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد.

"RT"

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