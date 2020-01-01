"الإسلامي للتنمية" يقدم 5.5 مليون دولار احتياجات صحية عاجلة.. واشتيه يعلق!

رام الله /سما/

قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن البنك الإسلامي للتنمية استجاب لطلب الحكومة بتوفير احتياجات طبية من أجهزة ومعدات لقطاع الصحة، لا سيما في محافظة الخليل لمواجهة وباء كورونا بقيمة 5.5 مليون دولار عبر صندوق الأقصى".

وأشاد اشتية بالاستجابة العاجلة من البنك ورئيسه الدكتور بندر حجار، مشيرا إلى أن البنك لم ينقطع عن مد يد العون لفلسطين، سواء من خلال مشاريعه المباشرة، أو من خلال إدارته لصندوقي الأقصى والقدس وقيادته لبرنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى إدارته منحة دولة الكويت لدعم الإسكان.

وأوضح رئيس الوزراء أن قوائم باحتياجات وزارة الصحة قد تم إرسالها للبنك للبدء فورا بترتيب العطاءات لشراء الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية.

وأكد اشتية أن البنك الإسلامي للتنمية التزم بتقديم قرض ميسر للحكومة الفلسطينية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج "استدامة"، الذي تقوم عليه سلطة النقد لمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا.