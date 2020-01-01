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بعد تعافي 5 حالات جديدة.. غزة: 3 إصابات بكورونا فقط متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل..

الخميس 16 يوليو 2020 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعافي 5 حالات جديدة.. غزة: 3 إصابات بكورونا فقط متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل..


غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في فطاع غزة عن تعافي خمس حالات جديدة من إصابات فيروس كورونا في القطاع.

وأفادت الوزارة في تصريح مقتضب، بأنه لا زالت ثلاث إصابات بفيروس كورونا فقط متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.

واكنت  وزارة الصحة في غزة قد اعلنت ان المختبر المركزي فيها اجرى فحوصات لـ 61 عينة مشتبهة خلال الـ24 ساعة وكانت نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي ان عدد العينات المشتبهة التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 13387 عنة منها 13315 سلبية و 72 ايجابية.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا #قطاع غزة #الحجر الصحي

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