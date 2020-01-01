  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سعدات يُعزّي بوفاة المناضل نعيم أبو عكر

الخميس 16 يوليو 2020 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعدات يُعزّي بوفاة المناضل نعيم أبو عكر


بيت لحم /سما/

 قدم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات التعازي لعائلة أبو عكر بوفاة عميدها المناضل نعيم أبو عكر، والد الشهيد محمد والأسير نضال.

وتحدث سعدات مع الوالدة أُم نضال، معتبراً رحيل زوجها "بعد هذه الحياة الحافلة بالتضحية والعطاء مصاباً جللاً، ليس للعائلة وحسب، بل لكل أبناء الشعب الذي يفرح مع فرح كل مواطن ويحزن على فراق أي مواطن، فكيف حينما يكون العزيز ابو نضال الذي كابد هو وأبناؤه وعائلته جميعاً وباء الاحتلال البغيض وإجراءاته التعسفية"، فقد استشهد ابنه محمد خلال الانتفاضة الأُولى واعتقل أبناؤه الثلاثة.

ونقل سعدات تعازيه وتعازي الجبهة الشعبية قيادةً وكواد وأعضاء، بمن فيهم أسراها في سجون الاحتلال، بهذا المصاب الجلل، وقال: مواساتنا تكمن في أن النضال الفلسطيني سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا في العودة والدولة والاستقلال، وإن النصر على هذا الاحتلال لا بد أن يتحقق في نهاية المطاف.

وقدمت أم نضال شكرها وشكر عائلتها على هذه اللفتة الكريمة، وقالت: "قلوبنا معكم دوماً، ونحن متأكدون أن حريتكم حتمية انشاء الله".

#احمد سعدات #الجبهة الشعبية

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

السيسي

السيسي يكشف الهدف من الخطوط الحمراء في ليبيا.. ومشايخ القبائل يفوضون الجيش للتدخل..!

بعد تعافي 5 حالات جديدة.. غزة: 3 إصابات بكورونا فقط متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل..

اشتيه: الوضع الصحي صعب.. وأجلنا افتتاح العام الدراسي لنرى أين سيتجه منحنى تفشي "كورونا"

المستوطنون تلقوا رسائل أميركية: لا ضم بدون تعويض للفلسطينيين

الصحة: وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا