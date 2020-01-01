سعدات يُعزّي بوفاة المناضل نعيم أبو عكر

بيت لحم /سما/

قدم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات التعازي لعائلة أبو عكر بوفاة عميدها المناضل نعيم أبو عكر، والد الشهيد محمد والأسير نضال.

وتحدث سعدات مع الوالدة أُم نضال، معتبراً رحيل زوجها "بعد هذه الحياة الحافلة بالتضحية والعطاء مصاباً جللاً، ليس للعائلة وحسب، بل لكل أبناء الشعب الذي يفرح مع فرح كل مواطن ويحزن على فراق أي مواطن، فكيف حينما يكون العزيز ابو نضال الذي كابد هو وأبناؤه وعائلته جميعاً وباء الاحتلال البغيض وإجراءاته التعسفية"، فقد استشهد ابنه محمد خلال الانتفاضة الأُولى واعتقل أبناؤه الثلاثة.

ونقل سعدات تعازيه وتعازي الجبهة الشعبية قيادةً وكواد وأعضاء، بمن فيهم أسراها في سجون الاحتلال، بهذا المصاب الجلل، وقال: مواساتنا تكمن في أن النضال الفلسطيني سيستمر حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا في العودة والدولة والاستقلال، وإن النصر على هذا الاحتلال لا بد أن يتحقق في نهاية المطاف.

وقدمت أم نضال شكرها وشكر عائلتها على هذه اللفتة الكريمة، وقالت: "قلوبنا معكم دوماً، ونحن متأكدون أن حريتكم حتمية انشاء الله".