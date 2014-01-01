أحكام بحق أسرى.. وأسيران يدخلان أعواماً جديدة

رام الله /سما/

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير عماد خالد ياسين من عصيرة القبلية بمحافظة نابلس، بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 2500 شيكل.

وحكمت على الأسير محمود عوده لدادوة من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 20 شهراً، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، وهو معتقل منذ كانون الثاني العام الماضي.

كما حكمت على الأسير زياد شلالدة من بلدة كوبر بمحافظة رام الله والبيرة بالسجن لمدة 42 شهراً وغرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل.

ومددت المحكمة توقيف الشاب محمد سميح العباسي من بلدة سلوان بالقدس حتى تاريخ 20/ 7/ 2020، ومددت توقيف الأسير المقدسي محمد الشلبي حتى 20/ 7/ 2020.

من جهة أُخرى، دخل اليوم الأسير رامز تركي عبيد ريماوي (40 عامًا)، من بيت ريما، شمال غرب رام الله، عامه الثامن عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16/ 7/ 2003.

كما دخل الأسير باسم محمد عبد الرحمن جابر (39 عامًا)، من محافظة القدس، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 16/ 7/ 2003، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.