متهم بقتل جندي.. العليا الإسرائيلية توقف قرار هدم منزل أسير فلسطيني

القدس المحتلة /سما/

طالب عضو الكنيست عن حزب الليكود جدعون ساعر بعقد لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمناقشة قرار المحكمة العليا بوقف هدم منزل أسير فلسطيني متهم بقتل الجندي في لواء غولاني عميت بين يغئال.



وذكرت القناة 7 العبرية، أن المحكمة قررت اليوم تجميد قرار هدم منزل الأسير نظمي أبو بكر الذي يزعم الجيش الإسرائيلي وقوفه وراء قتل الجندي بن يغئال بعد إلقاء حجر على رأسه من فوق سطح منزل في بلدة يعبد قضاء جنين في 12 مايو الماضي.



وأوضحت أن ساعر بعث رسالة إلى أعضاء اللجنة قبل شهر ونصف أيضا بعد إلغاء المحكمة أمر هدم منزل فلسطيني آخر متهم بقتي الجندي دفير سوريك.



وزعم أن هدم منازل الفلسطينين يشكل رادعا لهم.