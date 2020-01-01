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تراجع أسعار النفط

الخميس 16 يوليو 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار النفط


سما /وكالات/

 تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية اليوم الخميس، لتتخلى عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

ويأتي هذا التراجع مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى مخاوف بشأن زيادة إنتاج "أوبك بلس" اعتبارا من آب المقبل مع الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات إضافة الى نمو الاقتصاد الصيني بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني.

وتراجع الخام الأميركي بنسبة 8ر0 بالمئة إلى مستوى 63ر40 دولار، من مستوى الافتتاح عند 96ر40 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 17ر41 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 6ر0 بالمئة إلى مستوى 36ر43 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 64ر43 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 78ر43 دولار.

#اقتصاد #اسعار النفط

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