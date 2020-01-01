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جنين: وقفة دعم واسناد للأسير المريض أبو وعر والحركة الأسيرة

الخميس 16 يوليو 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: وقفة دعم واسناد للأسير المريض أبو وعر والحركة الأسيرة


جنين /سما/

 شارك العشرات في جنين، اليوم الخميس، في وقفة اسناد للأسير المريض كمال أبو وعر والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، ودعما لنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة.

وشددوا خلال الوقفة التي نظمتها نقابة الصحفيين، وشؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، على أن الاحتلال الإسرائيلي لن يثنينا على الاستمرار في الدفاع عن حقوقنا المشروعة ورفع صوت الحق، من أجل فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، أن عين الحقيقة ستبقى الحصن المتين في مواجهة ممارسات الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا، منددا بالهجمة التي يتعرض لها نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.

وشكر أبو الرب الرئيس على موقفه الثابت تجاه الأسرى، والوقوف إلى جانبهم في ظل ما يتعرضون له، خاصة الأسير المريض كمال أبو وعر والذي أصدر الرئيس قرارا للجهات المسؤولة كافة للقيام بحملة للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب له والإفراج الفوري عنه.

وألقيت عدة كلمات منددة بجرائم الاحتلال بحق الأسرى والصحفيين، منها كلمة منسق فصائل العمل الوطني راغب أبو دياك ، ورئيس النقابة فرع جنين عاطف أبو الرب، والصحفي علي سمودي، أكدوا خلالها رفض كل الضغوط التي يمارسها الاحتلال على نقيب الصحفيين والنقابة واعتقال الصحفيين.

بدوره ، شكر رئيس النقابة أبو بكر في كلمة عبر الهاتف، كافة القائمين والمشاركين في هذه الوقفة والتي ترسل رسائل للاحتلال بأنه لن يستطيع إسكات الصوت الفلسطيني، وإسكات الإعلاميين الذين يستمرون بفضح جرائم الاحتلال.

وأكد أن الإعلام الفلسطيني يقف خلف قيادته والرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية، خاصة ملف الحركة الأسيرة، داعيا أحرار العالم الوقوف الى جانب قضيتنا الوطنية العادلة ووضع حد لمحاولة الاحتلال لإسكات الإعلاميين وعدساتهم التي تفضح إنتهاكاتهم .

في سياق متصل، نظمت فعاليات يعبد وجنين وقباطية ونادي الأسير، وقفة دعم وإسناد مع الأسير المريض كمال أبو وعر خلال وقفة أمام منزله، وألقيت عدة كلمات منها كلمة للجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى ألقاها راغب أبودياك، وكلمة للأسرى المحررين،  وكلمة لوالد الأسير محمد أبو الرب والذي أعلن الإضراب عن الطعام تضامنا مع أبوعر.

وأكد المتحدثون أن أبناء شعبنا يقفون مع الأسير المريض أبو وعر والأسرى المرضى والحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، محملين ادارة السجون المسؤولية عن حياتهم، مشيدين بقرار الرئيس بإعطائه تعليمات من أجل العمل على إطلاق سراح الأسير أبو وعر وتوفير العلاج المناسب له.

بدوره، أشاد والد الأسير كمال أبو وعر، بالحراك والدور الوطني لكافة مكونات شعبنا نصرة لأسرانا، مناشدا أحرار العالم بالوقوف الى جانب كمال والحركة الأسيرة .

#الاسير ابو وعر #اسرى #سجون الاحتلال #الحركة الأسيرة

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