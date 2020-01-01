"الاقتصاد الوطني" تغلق محلا تجاريا مخالفا وتتلف أربعة أطنان سلعا تالفة

رام الله /سما/

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الخميس، محلا تجاريا مخالفا للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاغلاق جاء في اعقاب تنفيذ الطواقم 31 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 685 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها ضبط وإتلاف ما يقارب أربعة اطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 18 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للاجراءات الصحية.