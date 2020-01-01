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الرجوب يطلق حملة لتوزيع الكمامات لمواجهة تفشي "كورونا" في الزبابدة

الخميس 16 يوليو 2020 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلق حملة لتوزيع الكمامات لمواجهة تفشي "كورونا" في الزبابدة


جنين /سما/

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة  لتوزيع الكمامات على المواطنين في بلدة الزبابدة، نظمتها جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية تحت شعار "لأن صحتك بتهمنا" للوقاية من جائحة كورنا (كوفيد 19) .

وشارك في الحملة رئيس بلدية الزبابدة مروان دعيبس، ومدير عام الجمعية نشأت فيلمون، والأب فراس ذياب، وعدد من أعضاء المجلس البلدية والهيئة الادارية في الجمعية .

من جهته شكر الرجوب الجمعية التي نظمت الحملة الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا، داعيا كافة المواطنين لاتباع  كافة تدابير الوقاية التي نصت عليها برتوكولات وزارة الصحة لمواجهة تفشي الوباء حرصا على صحة الجميع .

بدوره شكر فيلمون وفعاليات بلدة الزبابدة، رعاية المحافظ للحملة الوقائية لحث المواطنين على استخدام مستلزمات الوقاية لمواجهة جائحة كورونا .

وكرم رئيس الجمعية المحافظ، تقديرا لجهوده في التواصل مع المؤسسات المجتمعية فيما يتعلق بخدمة المواطنين.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #الكمامات #كورونا

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