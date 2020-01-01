  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجهاد الاسلامي" تدعو لمظاهرة جماهيرية غدًا في غزة دعمًا للقدس

الخميس 16 يوليو 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الاسلامي" تدعو لمظاهرة جماهيرية غدًا في غزة دعمًا للقدس


غزة /سما/

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جماهير شعبنا في مدينة غزة، للمشاركة في التظاهرة الحاشدة التي تنظمها الحركة يوم غدٍ الجمعة دعماً واسنادا للمقدسيين وللمرجعيات الدينية في القدس ضد سياسات التهويد والعدوان التي تستهدف المسجد الأقصى.

وتنطلق التظاهرة يوم غدٍ الجمعة من أمام المسجد العمري الكبير في مدينة غزة عقب انتهاء صلاة الجمعة مباشرة.

وفي ذات السياق دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين إلى أوسع حملة اسناد شعبي للمقدسيين وللمرجعيات الدينية التي تتصدى لسياسات التهويد والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.

وأكد الحرازين على ان دور الجماهير حاسم في التصدي للقرارات الصهيونية العدوانية التي كان آخرها القرار الباطل بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وبيّن الحرازين أن دعم موقف المرجعيات المقدسية هو واجب على كل القوى السياسية والفصائل الوطنية، مشدداً على ضرورة الوقوف خلف المرجعيات الدينية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية المسجد الأقصى باعتباره حقا إسلاميا خالصاً.

وطالب الحرازين العالم العربي والإسلامي بالتحرك السريع وعدم ترك المقدسيين وحدهم في وجه العدوان والتهويد.

#الجهاد الاسلامي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

اشتيه: الوضع الصحي صعب.. وأجلنا افتتاح العام الدراسي لنرى أين سيتجه منحنى تفشي "كورونا"

المستوطنون تلقوا رسائل أميركية: لا ضم بدون تعويض للفلسطينيين

الصحة: وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

85648

هكذا تُدير إسرائيل أزمة كورونا من خلف الكواليس

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا