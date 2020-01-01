الداخلية بغزة: مناورة مرتقبة تُحاكي اكتشاف إصابة بـ "كورونا" في حي سكني

غزة /سما/

من المقرر أن تُنفذ وزارتا الداخلية والصحة بقطاع غزة، مناورة تُحاكي اكتشاف إصابة بفيروس "كورونا" في حي سكني مكتظ.

وأوضحت الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذه المناورة سيتم تنفيذها يوم السبت 18 يوليو 2020، بمنطقة "النصر" غرب مدينة غزة لمدة ساعتين من الساعة 11:00 صباحاً وحتى 13:00 ظهراً؛ في إطار رفع مستوى الجهوزية وزيادة الكفاءة، ضمن الجهود الحكومية لحماية قطاع غزة من تفشي الفيروس.

ودعت الوزارة المواطنين في المنطقة المذكورة إلى الالتزام التام بالتعليمات التي ستصدر بالخصوص، والتعاون مع الأجهزة المختصة من أجل إنجاح هذه المناورة؛ بما يساهم في فعالية إجراءات الوقاية والسلامة العامة.