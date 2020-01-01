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الرؤية العالمية ونوادي "إمباكت" تنظم لقاءً مع ملحم عبر "زوم"

الخميس 16 يوليو 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرؤية العالمية ونوادي "إمباكت" تنظم لقاءً مع ملحم عبر "زوم"


رام الله /سما/

 نظمت مؤسسة الرؤية العالمية و28 ناديًا من نوادي إمباكت، اليوم، لقاءً مع الناطق باسم الحكومة الدكتور إبراهيم ملحم، من خلال تقنية زووم، وذلك بمشاركة 138 عضوًا من أعضاء هذه النوادي من محافظات جنين، ونابلس، وسلفيت، ورام الله، وبيت لحم، والخليل.

وفي بداية اللقاء، قدّم ملحم شكره للرؤية العالمية ونوادي إمباكت على الاستضافة، ثم تحدث عن تجربته الحياتية والمراحل التعليمية والمهنية التي مر بها، وكيف نجح في الوصول إلى مناصب مهمة.

وقدم ملحم نصائحه للأطفال، واعتبر أن الشعور بالأمل والتفاؤل هو مفتاح العمل والأداء الجيد، كما حدّثهم عن أهمية الثقة بالنفس، والعلاقات الطيبة، والحوار الحسن، وأهمية الشعور بالبهجة رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، ودعاهم إلى الإصرار على النجاح.

وركّز ملحم على أهمية القراءة، التي تساعد على تطوير الكتابة وصقل شخصية الإنسان، معتبراً أن الشباب والأطفال هم مستقبل فلسطين وهم من يلعبون دورًا مهمًا في هذا المجتمع، داعيًا إياهم إلى التحلي بالعزيمة دائمًا.

وخلال اللقاء، قدّم الأطفال مجموعة من الأسئلة لملحم تمحورت حول حياته، والمستقبل التعليمي، ودور الأطفال والشباب في تنمية المجتمع، خاصة خلال الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين بسبب جائحة كورونا والآثار المترتبة عليها.

وأبدى الأطفال المشاركون سعادة كبيرة بهذا اللقاء، خاصة رسائل الأمل التي قدمها ملحم لهم.

وقالت تسبيح إسماعيل من نادي إمباكت الناقورة: "تشرّفت بلقاء الدكتور ملحم، فالكلام معه جدًا رائع، وكان اجتماعًا مفيدًا من جميع النواحي.. ومن الجميل جدًا التعرّف على قصة إنسان مؤثر في الدولة".

وفي ختام اللقاء، قدّم ملحم كتابه، الذي أصدره مؤخرًا، هدية لجميع المشاركين في اللقاء.

بدورهم، شكر الأطفال ملحم على هذا اللقاء، وأكدوا أن كلماته هي مصدر للأمل والطمأنينة.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الرؤية العالمية ونوادي إمباكت الخاصة بالرؤية العالمية، لاستضافة شخصيات مؤثرة في المجتمع للاطلاع على تجاربهم ونجاحاتهم، وإيصال صوت الأطفال وهمومهم وتطلعاتهم لصناع القرار، في إطار تعزيز دور الأطفال المجتمعي نحو جيل مشارك وقادر على التغيير للوصول إلى مستقبل أفضل.

#مؤسسة الرؤية العالمية #ابراهيم ملحم

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