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لجنة الطوارئ في بيت لحم توصي بتمديد الإغلاق وتشديد الإجراءات

الخميس 16 يوليو 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الطوارئ في بيت لحم توصي بتمديد الإغلاق وتشديد الإجراءات


بيت لحم /سما/

 على ضوء ارتفاع الإصابات بكورونا في محافظة بيت لحم، حيث جرى تسجيل 51 إصابة صباح اليوم الخميس، ومع قرب انتهاء مدة الإجراءات الأخيرة، قدمت لجنة الطوارئ في محافظة بيت لحم، اليوم، جملة من التوصيات لتدارسها من الحكومة.

ومن بين هذه التوصيات: استمرار وتشديد الإغلاق الخارجي وعزل المحافظه عن غيرها، وتفعيل المخالفات والغرامات للمتجاوزين، ومنع حفلات الأعراس وجميع الحفلات الجماعية وبيوت العزاء، ورفع الغطاء الوطني والعشائري عن حالات إطلاق النار، واتخاذ إجراءات قانونية، وإغلاق داخلي مشدد، والحد من الحركة من مساء كل خميس وحتى مساء كل سبت، ومنع دخول أهلنا من الداخل وتشكيل لجنة أزمة مصغرة.

كما أوصت اللجنة بتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لدعم القطاع الصحي، خاصةً المركز الوطني أو العسكري وتوفير طرود صحية للمصابين، ومواجهة الظواهر المزعجة والحد منها، خاصة تفحيط وتشحيط السيارات والدراجات غير القانونية، من خلال إلزام محطات الوقود بعدم تعبئة الوقود لهم، وإلزام محلات الطلبات مثل المطاعم أو الحلويات أو غيرها بعدم التعامل معهم، وإغلاق التي لا تلتزم، ودعم وإسناد صندوق الطوارىئ، خاصةً من المنشآت الاقتصادية التي لم تغلق أبوابها منذ بداية الأزمة، مثل محطات الوقود ومصانع الباطون والأفراد والصيدليات والمحلات التجارية وبعض المصانع.

#بيت لحم #طوارئ #كورونا

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