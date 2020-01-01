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الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 61 حالة اشتباه بالقطاع

الخميس 16 يوليو 2020 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ 61 حالة اشتباه بالقطاع


غزة /سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة ان المختبر المركزي فيها اجرى فحوصات لـ 61 عينة مشتبهة خلال الـ24 ساعة وكانت نتائجها سلبية ولم يتم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي ان عدد العينات المشتبهة التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ 13387 عنة منها 13315 سلبية و 72 ايجابية.

وأكدت الوزارة انها تتابع ثماني حالات نشطة في مشفى العزل بينما جرى قل 1 حالة تماثلت للشفاء في مراكز الحجر الصحي لاستكمال مدة الحجر وتم عمل خروج لـ 51 حالة فيما توفيت حالة واحدة فقط.

وأشارت الى انها لا تزال تتابع الحالة الصحية لـ 261 مواطن موزعين على ستة مراكز للحجر الصحي لم تظهر عليها أية أعراض للمرض.

يذكر ان غزة لم تسجل اية اصابات جديدة منذ العاشر من الشهر الماضي.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الحجر الصحي

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