  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: الاغلاق يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم وحتى صباح الاحد

الخميس 16 يوليو 2020 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: الاغلاق يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم وحتى صباح الاحد


رام الله /سما/

دعت الشرطة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بخصوص الاغلاق الشامل ومنع الحركة من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى صباح يوم الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستشرع اليوم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص الاغلاق، مهيبة بالمواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت أن الاغلاق يشمل كافة المحلات التجارية والمنشآت وضمنها محطات المحروقات باستثناء الصيدليات والمخابز كما يمنع الحركة بشكل تام.

#الشرطة #اغلاق محلات #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

بالصور : تدشين مركز للحجر الصحي وسط قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المستوطنون تلقوا رسائل أميركية: لا ضم بدون تعويض للفلسطينيين

الصحة: وفاة مواطن من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

85648

هكذا تُدير إسرائيل أزمة كورونا من خلف الكواليس

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"