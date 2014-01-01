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دراسة تؤكد: مهارات النساء في القيادة أفضل من الرجال!

الخميس 16 يوليو 2020 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تؤكد: مهارات النساء في القيادة أفضل من الرجال!


وكالات / سما /

وضعت دراسة حديثة حدًا لنقاش طويل يختلف حوله الكثيرون، يتعلق بقيادة المرأة للمركبات؛ فقد أثبتت الدراسة أن النساء يقدن المركبات بطريقة أفضل من نظرائهن من الذكور.

ووفقًا للبحث، تقود النساء بطريقة أكثر أمانًا، بحسب ما ذكر موقع يونيلاد البريطاني.

وبلغة الأرقام، في عام 2017 لوحده، وجد 585 ألف سائق بريطاني أنفسهم في المحكمة، بسبب مخالفات قيادة السيارات، يشكل الذكور منهم نسبة 69٪.

وبتقسيم هذا الرقم إلى مخالفات بحسب فئة المخالفة، يُظهر البحث أن الرجال سيطروا على كل فئة تقريبًا، بما في ذلك السرعة والقيادة بدون تأمين والقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير والكثير من الفئات الأخرى.

وتضع هذه الدراسة حدًا للجدل الدائم حول أن النساء لا يتمكنّ من القيادة بشكل مماثل لما يفعل الرجال!

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