هيئة الأسرى : الأسير البنا يعانى من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم

رام الله / سما /

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس في إطار حملتها المتواصلة في إبراز ملف الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية أن الأسير المريض مصطفى محمد البنا، (32 عاماً)، من قطاع غزة ، المحكوم بالسّجن لـ (40 شهراً) ، يعانى من قصور في عمل الكلى بنسبة 20% ،وكان قد تعرّض لجلطة قلبية خلال شهر آب/ أغسطس 2019، وخضع لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، ويعانى من آلام في الصّدر وارتفاع في ضغط الدم.

من ناحيته بين وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى أن الأسرى يعانون من عدم اجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة ، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو اجراء العمليات الجراحية للأسرى .

وطالب المجدلاوى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الإنسانى .