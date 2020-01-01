أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر خشية من محكمة لاهاي، والارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا تصدرا عناوين الصحف الاسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

هآرتس:

-شركات الباصات تخسر 300 مليون شيقلا منذ أزمة الكورونا.

-كوخافي يتجاوز المنسق ويعين ضابطا جديدا لإدارة التفاهمات مع غزة.

-شاكيد: "الليكود عمل بجد حتى لا يتم انتخابي في اللجنة القضائية ورئيس الكنيست هدد الأعضاء".

-جنرال أميركي: الحرب مع إسرائيل لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة لـ"حزب الله".

- 1758 إصابة جديدة بالكورونا.

-ارتفاع عدد مرضى كورونا في إسرائيل الى 23.400 بينهم 205 في حالة الخطر.

-وزير الصحة: الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مسألة فرض الإغلاق.

-إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما بفيروس كورونا ويخضع حالياً للحجر المنزلي. "

يديعوت:

-وزير المالية كاتس: يجب عدم إغلاق الاقتصاد بأي شكل من الأشكال.

-محافظ بنك إسرائيل: سمعت عن المنح المالية للإسرائيليين من وسائل الإعلام.

-خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر.

-غانتس: قد نضطر للعودة إلى فرض إغلاق جزئي أو كلي وتشديد القيود.

-غانتس: نقترح إشراك الأجهزة الأمنية في مواجهة تفشي الفيروس والجيش قادر على هزيمة الكورونا.

-إيدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق الكامل.

-إلغاء العطل الصيفية لضباط الجيش بسبب الميزانية والكورونا.

-مناورة تدريبية لألوية الاحتياط تحاكي القتال في غزة.

-قبل 4 شهور من الانتخابات: ترمب يستبدل مدير حملته الانتخابية.

-نظام مبتكر في إسرائيل يكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة.

-باحثون: أخطاء الشاباك في معرفة مصابي كورونا كبيرة جدا.

-لواء المظليين والمدرعات في الاحتياط يتدربون على سيناريوهات القتال في غزة.

-663 جندي وضابط مصابون بفيروس كورونا، إضافة إلى 11.335 قيد الحجر المنزلي.

-نجل نتنياهو: أتعرض لتهديدات بالإيذاء الجسدي وهناك خطر على حياتي، أطلب بفتح تحقيق بهذا الشأن.

معاريف:

-لبيد يطالب بتقليص عدد وزراء الحكومة إلى 18 فقط.

-محافظ بنك إسرائيل يحذر: "إغلاق آخر سيكلف الاقتصاد 40 مليار شيقل".

-تقرير بريطاني: جامعة أكسفورد تقترب من تطوير لقاحات ضد كورونا.

-إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة إيتمار دون وقوع إصابات.

-سفيرة "إسرائيل" الجديدة في مصر "أميرة أورون": أنا سعيدة جدًا بعودتي لمصر سفيرةً لدولة "إسرائيل.

-ايهود باراك: نتنياهو مذعور ويحاول رشوة الجمهور.

-خبراء اقتصاديون: نتنياهو يوزع المال على المواطنين للتغطية على فشله في مواجهة فيروس كورونا.

-نقابة الممرضين والممرضات ستشرع في اضراب عن العمل بدءا من يوم الاثنين المقبل بهدف وقف انهيار الجهاز.