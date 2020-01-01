أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر خشية من محكمة لاهاي، والارتفاع الكبير في عدد الاصابات بفيروس كورونا تصدرا عناوين الصحف الاسرائيلية، الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
هآرتس:
-شركات الباصات تخسر 300 مليون شيقلا منذ أزمة الكورونا.
-كوخافي يتجاوز المنسق ويعين ضابطا جديدا لإدارة التفاهمات مع غزة.
-شاكيد: "الليكود عمل بجد حتى لا يتم انتخابي في اللجنة القضائية ورئيس الكنيست هدد الأعضاء".
-جنرال أميركي: الحرب مع إسرائيل لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة لـ"حزب الله".
- 1758 إصابة جديدة بالكورونا.
-ارتفاع عدد مرضى كورونا في إسرائيل الى 23.400 بينهم 205 في حالة الخطر.
-وزير الصحة: الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في مسألة فرض الإغلاق.
-إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما بفيروس كورونا ويخضع حالياً للحجر المنزلي. "
يديعوت:
-وزير المالية كاتس: يجب عدم إغلاق الاقتصاد بأي شكل من الأشكال.
-محافظ بنك إسرائيل: سمعت عن المنح المالية للإسرائيليين من وسائل الإعلام.
-خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر.
-غانتس: قد نضطر للعودة إلى فرض إغلاق جزئي أو كلي وتشديد القيود.
-غانتس: نقترح إشراك الأجهزة الأمنية في مواجهة تفشي الفيروس والجيش قادر على هزيمة الكورونا.
-إيدلشتاين: إن لم تحدث معجزة فسنتجه للإغلاق الكامل.
-إلغاء العطل الصيفية لضباط الجيش بسبب الميزانية والكورونا.
-مناورة تدريبية لألوية الاحتياط تحاكي القتال في غزة.
-قبل 4 شهور من الانتخابات: ترمب يستبدل مدير حملته الانتخابية.
-نظام مبتكر في إسرائيل يكشف عن كورونا خلال 15 دقيقة.
-باحثون: أخطاء الشاباك في معرفة مصابي كورونا كبيرة جدا.
-لواء المظليين والمدرعات في الاحتياط يتدربون على سيناريوهات القتال في غزة.
-663 جندي وضابط مصابون بفيروس كورونا، إضافة إلى 11.335 قيد الحجر المنزلي.
-نجل نتنياهو: أتعرض لتهديدات بالإيذاء الجسدي وهناك خطر على حياتي، أطلب بفتح تحقيق بهذا الشأن.
معاريف:
-لبيد يطالب بتقليص عدد وزراء الحكومة إلى 18 فقط.
-محافظ بنك إسرائيل يحذر: "إغلاق آخر سيكلف الاقتصاد 40 مليار شيقل".
-تقرير بريطاني: جامعة أكسفورد تقترب من تطوير لقاحات ضد كورونا.
-إطلاق نار على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة إيتمار دون وقوع إصابات.
-سفيرة "إسرائيل" الجديدة في مصر "أميرة أورون": أنا سعيدة جدًا بعودتي لمصر سفيرةً لدولة "إسرائيل.
-ايهود باراك: نتنياهو مذعور ويحاول رشوة الجمهور.
-خبراء اقتصاديون: نتنياهو يوزع المال على المواطنين للتغطية على فشله في مواجهة فيروس كورونا.
-نقابة الممرضين والممرضات ستشرع في اضراب عن العمل بدءا من يوم الاثنين المقبل بهدف وقف انهيار الجهاز.