  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

عبد الرحمن أبو زهرة: "حرام اللي بيحصل لي"… "بفكر أعتزل الفن"

الخميس 16 يوليو 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد الرحمن أبو زهرة: "حرام اللي بيحصل لي"… "بفكر أعتزل الفن"


وكالات / سما /

كشف الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن نيته اعتزال الفن، مشيرا إلى أنه يمر بحالة اكتئاب شديدة، بسبب عدم تلقيه عروضا للعمل داخل الوسط الفني سواء في الدراما أو السينما.

وتابع، في تصريحات لـ"اليوم السابع": "بعد خدمة 60 عاما في الفن بفكر أعتزل"، مشيرا إلى أن أغلب المخرجين الحاليين لم يكونوا قد جاؤوا إلى الحياة عندما كان في أوج شهرته الفنية.

ولفتت الصحيفة المصرية إلى قول أبو زهرة إنه "من الكوميديانات المميزين، خاصة أنه قدم العديد من الأدوار المهمة في منطقة الكوميديا، وأنه يطالب صناع المحتوى الفني ببطولة عمل كوميدي وهيكسر بيه الدنيا على حسب قوله، متحديا صناع المحتوى الكوميدي في تقديم عملا يضاهى المسلسل الذى يقدمه، إيمانا بموهبته وعطائه طوال تلك السنوات".

وأضح أبو زهرة أنه "يعاني من قلة العمل، وأن الأدوار التى تعرض عليه كل ثلاثة أو أربعة أعوام تكون ضيف شرف، وهو ما لا يتماشى مع تاريخه الفنى، مطالبا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ60 عاما، وأنه يمتلك 27 درعا وجائزة حصل عليها من وزراء مصر على مدار تاريخه"، مضيفا: "مش حرام اللى بيحصل لي دا؟".

والفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958 وعمل موظفا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلا في المسرح القومي عام 1959.

وكان أول عمل مسرحي له في مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها "أقوى من الزمن - قريب وغريب".

#عبد الرحمن أبو زهرة

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

الصحة: حالتا وفاة بـ "كورونا" في الخليل ترفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 49

خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر

j

برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي