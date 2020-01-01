  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

غزة: اتحاد الكرة يقرر اعادة نهائي كأس فلسطين

الخميس 16 يوليو 2020 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: اتحاد الكرة يقرر اعادة نهائي كأس فلسطين


غزة / سما /

قال اتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، إن لجنة الاستئناف قررت إعادة لقاء نهائي كأس فلسطين، بين فريقي شباب رفح وغزة الرياضي.

وكان فريق الرياضي استأنف على قرار اتحاد الكرة، باعتباره خاسرًا بثلاثية إداريا أمام شباب رفح، مؤكدا أن انسحابه من المباراة جاء بعد دخول الجماهير للمدرجات، بأعداد كبيرة، خلال المباراة التي جرت أواخر الشهر الماضي، معتبرا تلك الأحدث خرقا للاتفاق والبروتوكول الخاص بالمباراة، والبروتوكول الصحي المتفق عليه بين جميع الأطراف.

وقررت لجنة الاستئناف قبول القضية شكلًا ومضمونًا من لائحة تعليمات الانضباط والاستئناف، وإعادة المباراة كاملة.

#اتحاد الكرة #نهائي كأس فلسطين #شباب رفح #غزة الرياضي #الاتحاد الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

الصحة: حالتا وفاة بـ "كورونا" في الخليل ترفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 49

خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر

j

برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي