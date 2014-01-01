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العثور على 31 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنة تبريد

الخميس 16 يوليو 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على 31 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنة تبريد


وكالات / سما /

عثرت السلطات الألمانية خلال- تفتيش شاحنة تبريد على أحد الطرق السريعة على الحدود التشيكية-الألمانية على 31 مهاجرا مختبئين داخلها.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الأربعاء أن الشاحنة التي تحمل ترخيصا تركيا كانت متوجهة إلى مدينة دريسدن الألمانية.

وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة الاتحادية والجمارك مساء الثلاثاء. ومن المنتظر الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق .

تجدر الإشارة إلى أن وقائع تهريب مهاجرين في شاحنات من دولة إلى أخرى في أوروبا متكررة، وبعضها كان له عواقب مميتة. وفي عام 2015، تم العثور على 71 جثة مهاجرا ماتوا خنقا داخل شاحنة موصدة مانعة للهواء في النمسا عقب قدومها من المجر. وفي عام 2019، تم العثور على 39 جثة لفيتناميين داخل شاحنة تبريد في بريطانيا، كان قد تم تهريبهم من بلجيكا.

#شاحنة تبريد #مهاجرين

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