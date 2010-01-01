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إطلاق مشروع الحكم الصغير الأول من نوعه بمشاركة 15 يافعاً

الخميس 16 يوليو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق مشروع الحكم الصغير الأول من نوعه بمشاركة 15 يافعاً


غزة / سما /

أطلق مركز النور الرياضي بالشراكة مع جمعية عطاء بلا حدود فعاليات مشروع الحكم الصغير الأول من نوعه بحضور عدد من الحكام الدوليين السابقين، بينهم إيهاب الأغا، وناجي أبو عرمانة، ورأفت اسعيفان، وخيري الشحري، حيث يستهدف 15 يافعاً من الموهوبين في تحكيم كرة القدم.

يذكر أن المشروع يهدف إلى تأهيل حكام المستقبل وتطوير قدرات هذه المواهب الرياضية الصغيرة وفق أساليب وتقنيات حديثة تواكب التطورات العالمية.

من جهة أخرى، قرر الحكم نادر الحجار اعتزاله تحكيم الكرة بعد 15 عاماً قضاها في الملاعب، والتوجه إلى مجال التدريب بعد حصوله على شهادة تدريب الثالثة العام الماضي.

يذكر أن الحجار قاد عدداً من المباريات الحاسمة والنهائية أبرزها نهائي كأس فلسطين بين شباب خان يونس وأهلي الخليل 2016, ونهائي كأس غزة بين الصداقة والشاطئ 2012, نهائي بطولة أمل المستقبل للناشئين 2010, لكنه لم يتمكن الحجار من الحصول على الشارة الدولية.

#الحكم الصغير #مركز النور الرياضي

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