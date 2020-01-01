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تويتر يعلق على "كارثة القرصنة" التي تعرض لها

الخميس 16 يوليو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر يعلق على "كارثة القرصنة" التي تعرض لها


وكالات / سما /

يعاني موقع التغريدات القصيرة "تويتر" من خرق أمني كبير، حيث تم قرصنة عدد كبير من حسابات المشاهير والسياسين الكبار في الولايات المتحدة.

وأوقف موقع تويتر إثر عملية القرصنة الكبيرة التي تعرض لها أغلب الحسابات الموثقة من التغريد أو طلب منها تغيير الرقم السري لحين حل مشكلة الاختراق.

وقال تويتر، "نحن ندرك وقوع حادث أمني يؤثر على حسابات على منصتنا".

وأضاف، "أنهم يحققون في الأمر وأنهم سوف يتخذوا الخطوات اللازمة لإصلاح ما حدث للمنصة".

كما علق مؤسس تويتر، جاك دورسي، وهو أحد الذين اخترقت حساباتهم، قائلا، "يوم صعب علينا في تويتر.. لدينا شعور سيء ونشخص الوضع حاليا.. سنشارك بنتائج التحقيقات فور اكتمالها".

جاءت أبرز الشخصيات التي تم اختراق حساباتها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وجو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والملياردير الأمريكي الديمقراطي مايك بلومبرغ، ومغني الراب الأمريكي الشهير كاني ويست.

كما تعرضت حسابات مشاهير آخرين منها الحسابات الرسمية لعمالقة التكنولجيا الأمريكية، بيل جيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس، وحساب شركة آبل وشركة أوبر، للاختراق أيضا، إذ طلبت الحسابات تبرعات عبر العملة الرقمية (بيتكوين).

#تويتر #القرصنة #التغريدات #حسابات #الولايات المتحدة

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