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سعيا لتجاوز مايكروسوفت.. غوغل تقدم "مزايا" طال انتظارها

الخميس 16 يوليو 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
سعيا لتجاوز مايكروسوفت.. غوغل تقدم "مزايا" طال انتظارها


وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل التابعة لألفابت ، أن مستخدمي منصتها للبريد الإلكتروني (جي-ميل) سيتمكنون الآن من تحرير الوثائق والملفات الأخرى دون مغادرة خدمة البريد الإلكتروني في إطار سعيها لجذب العملاء من خلال تحقيق تكامل أكبر بين التطبيقات والبرامج، التي تقدمها.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر السنوي لشركاء وعملاء وحدة الحوسبة السحابية لغوغل، والذي تحول هذا العام لملتقى افتراضي على مدى أسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتحاول غوغل منذ ما يزيد عن 10 سنوات اللحاق بركب حزمة أدوات العمل، التي تقدمها مجموعة (مايكروسوفت أوفيس) المهيمنة على السوق العالمية لمنصات البريد الإلكتروني وأدوات تحرير الملفات.

وأضافت الشركتان خصائص جديدة للاتصال المرئي وأدوات أخرى لجذب عملاء جدد من شركات تعمل عن بعد من المنزل خلال الجائحة.

وتقول غوغل إنها حققت سبقا لدى عملاء محتملين من خلال الترويج لجي-ميل كمركز موحد للموظفين يمكنهم من خلاله تبادل الرسائل النصية والاتصال المرئي والآن الوثائق أيضا.

وكشفت غوغل، الأربعاء، عن خيارات متاحة بالفعل على مايكروسوفت تيمز بما في ذلك قدرة من يستخدمون برنامج الدردشة على كتابة ملحوظة (خارج المكتب) ووضع علامات مميزة للمحادثات لتمكنهم من العودة إليها بسهولة لاحقا.

 
#غوغل #مايكروسوفت #جيميل

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