"آبل" تطلق أولى مدوناتها الصوتية عبر نشرة إخبارية يومية

وكالات / سما /

تعتزم "آبل" إطلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية بما يشمل خصوصا نشرة إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة الأميركية العملاقة التي كانت تكتفي بدور بسيط في هذا المجال مع منصتها "آبل بودكاست".

وأشارت "آبل" في بيان أصدرته الأربعاء إلى أن البرنامج الجديد يحمل اسم "آبل نيوز توداي" ويعتمد على تطبيق "آبل نيوز" الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية.

وتستعرض كل نشرة إخبارية أبرز التطورات كما عالجتها المقالات الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من صحافيين في "آبل نيوز".

وأوضحت المجموعة لوكالة فرانس برس أن النشرة الصوتية الأولى التي طرحتها الخدمة الأربعاء تمتد على تسع دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بين سبع دقائق وثماني.

وستطرح "آبل نيوز توداي" مدونة صوتية يومية لخمسة أيام في الأسبوع قرابة الساعة السابعة بتوقيت نيويورك (11,00 ت غ). وهي ستكون متاحة مجانا، كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف "آي فون".

كذلك أطلقت المجموعة الأميركية العملاقة خدمة "آبل نيوز + أوديو ستوريز" التي ستطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعا إخباريا منشورا على "آبل نيوز +"، النسخة المدفوعة من "آبل نيوز" (9,99 دولارات شهريا).

وتمتد كل حلقة في الإجمال بين 15 دقيقة و45، وسيشارك فيها ممثلون محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم "آبل" طرح ما يقرب من 20 حلقة أسبوعيا.

وتتوافر "آبل نيوز" في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهريا وفق "آبل".

وتشكل هذه البرامج الصوتية التي تنتجها "آبل" من دون شركاء خارجيين، خطوة أولى للمجموعة العملاقة على طريق إنتاج مضامين أصلية على شكل مدونات صوتية.