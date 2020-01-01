  1. الرئيسية
  2. الصحة

مادة غذائية تدمر الكوليسترول في الجسم

الخميس 16 يوليو 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادة غذائية تدمر الكوليسترول في الجسم


وكالات / سما /

أعلنت أولغا إيفينسكايا، مؤلفة عدد من الكتب في مجال الطبخ والتغذية الصحية، أن افوكادو يساعد على التخلص من الكوليسترول "الضار" في الجسم.

ووفقا لها، الأفوكادو مفيد جدا للجسم، ولا يمكن لأي مادة غذائية أخرى أن تقارن به.

وتقول، "إن كمية المواد المفيدة فيه كثيرة جدا، ولكن أهمها هي الأحماض الدهنية غير المشبعة، الضرورية للجسم والقلب. كما أن عنصر البوتاسيوم في الأفوكادو أعلى مما في الموز".

وتطلق إيفينسكايا على الأفوكادو اسم "كوكتيل الصحة"، الحقيقي لأنه يحتوي على المغنيسيوم والقليل من الصوديوم، ما يجعله أكثر فائدة لصحة القلب.

وتؤكد إيفينسكايا، على أن لب الأفوكادو مضاد للحساسية، لذلك يمكن أن يتناوله الأطفال دون السنة أيضا . وعلاوة على هذا تساعد المواد الموجودة في الأفوكادو على تخفيض الوزن.

وتضيف، "الدهون الموجودة في الأفوكادو تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول "الضار". مع العلم أن الأفوكادو نفسه، لا يحتوي على الكوليسترول".

 
#الجسم #الكوليسترول #افوكادو

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

الصحة: حالتا وفاة بـ "كورونا" في الخليل ترفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 49

خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر

j

برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي