أعراض شائعة قد تدل على نقص فيتامين B12!

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قد تتطور أعراض نقص فيتامين B12 ببطء شديد على مدار فترة زمنية طويلة، وقد يكون من الصعب تحديدها.

ويعد فيتامين B12 عنصرا حاسما لصحة الجسم، لأنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وينبغي أن تفكر في فحص مستويات B12 لديك، إذا شهدت تطور أي من هذه العلامات التحذيرية الخمس.

وأحد الأعراض الأكثر شيوعا لنقص فيتامين B12 هو تطور جلد شاحب بشكل غير عادي.

وقد يكون لدى المرضى بقعة صفراء طفيفة على جلدهم، مع بياض عيونهم.

ويمكن أن ينتج النقص في الفيتامين أيضا: التعب الشديد والتغيرات غير المبررة في الحركة، والدوخة المستمرة.

وأفاد بعض المرضى بوخز في أقدامهم، والتي قد تكون مرتبطة بتلف الأعصاب.

وقالت أخصائية التغذية هيلين ويست: "لسوء الحظ، فإن نقص فيتامين B12 شائع، خاصة عند كبار السن".

وكتبت لموقع Healthline الطبي على الإنترنت: "أنت في خطر الإصابة بالنقص إذا لم تحصل على ما يكفي من المواد الجيدة في نظامك الغذائي، أو كنت غير قادر على امتصاص ما يكفي من الطعام الذي تتناوله. لسوء الحظ، قد تستغرق أعراض نقص فيتامين B12 سنوات حتى تظهر، وقد يكون تشخيصه معقدا".

وتشمل أفضل مصادر فيتامين B12 لحم البقر والبيض والسلمون.

ويمكن أن يساعد تناول مكملات الفيتامين أيضا في علاج النقص.