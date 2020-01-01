طبيب يحذر من خطر سأف الأظافر

وكالات / سما /

كشفت الدكتورة أنجيليكا شماكوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، المخاطر التي يمكن أن يسببها قطع النتوءات حول الظفر وهو السأف الذي يحدث التشققات حول الظفر.

ووفقا لهاـ يمنع قطع النتوءات التي تظهر حول الأظافر بالأسنان، لأن هذا قد يؤدي إلى حدوث جرح مفتوح، فتجويف الفم يحتوي على أنواع مختلفة من البكتيريا والأحياء المجهرية الضارة، التي في حال وصولها مع اللعاب إلى مكان الجرح سوف تسبب التهابه وتقيحه.

وتشير الأخصائية، إلى أن هذه النتوءات يمكن أن تصبح بوابة لدخول عدوى مرضية مختلفة خاصة في حال ضعف مناعة الجسم ووجود أمراض مزمنة، وفي ظروف البيئة الملوثة.

وتقول، "عندما تلتهب المنطقة المحيطة بالظفر وتتقيح، يجب معالجة الالتهاب. لأن التقيح الذي تسببه البكتيريا يكون شديد الألم، ويسبب تورم المكان، وينتقل إلى تحت الظفر. لذلك يجب فورا مراجعة الطبيب وأحيانا أخصائي الجراحة، للحصول على العلاج اللازم".

وتحذر الخبيرة من أنه في حال اشتداد الحالة وتطورها قد ينتقل التقيح إلى كامل الإصبع أو حتى عدد من الأصابع، ما يزيد من خطر الإصابة بإنتان الدم (تعفن الدم) الذي يشكل خطورة على الحياة.