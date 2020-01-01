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وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16 يوليو 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، تسجيل 463 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للإصابات النشطة إلى 7080.

وقالت الصحة في بيان إن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 17 حالة بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 49، وحالات التعافي إلى 1487.

وأشارت إلى أن تقسيم الإصابات على هذا النحو:

محافظة القدس (147): مدينة القدس 115، مخيم قلنديا 9، الرام 8، عناتا 5، كفر عقب 4، العيزرية 3، أبو ديس 3.

محافظة رام الله والبيرة (44): مدينة رام الله 15، مخيم الجلزون 16، بدرس 1، نعلين 12.

محافظة الخليل (182): مدينة الخليل 40، حلحول 1، يطا 2، بني نعيم 3، دورا 23، الظاهرية 20 الرياحية 10، بيت كاحل 20، سعير 7، مخيم الفوار3 ، الشيوخ 16، صوريف 3 ، خاراس 1 ، إذنا 33.

محافظة بيت لحم (51): مدينة بيت لحم 9، بيت ساحور 1، أرطاس 1 ، العبيدية 1 ، مخيم الدهيشة 10، الولجة 6 ، بيت جالا 2، العبيات 1، الدوحة 6، الخضر 11، الجبعة 3.

محافظة سلفيت (4): رافات 4.

محافظة جنين (1) نزلة زيد 1.

محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 1، بيت فوريك 2، مخيم عسكر 1.

محافظة أريحا والأغوار (4): أريحا 1، مخيم عقبة جبر 3.

محافظة قلقيلية (6): مدينة قلقيلية 5، عزون 1.

محافظة طوباس (20): الفارعة 20.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

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