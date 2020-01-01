الشرطة تدعو لتنفيذ تعليمات الحكومة بخصوص الاغلاق مساء اليوم

رام الله / سما /

دعت الشرطة، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة بخصوص الاغلاق الشامل ومنع الحركة من الساعة الثامنة من مساء اليوم وحتى صباح يوم الأحد، باستثناء الصيدليات والمخابز.

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستشرع اليوم بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص الاغلاق، مهيبة بالمواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت أن الاغلاق يشمل كافة المحلات التجارية والمنشآت وضمنها محطات المحروقات باستثناء الصيدليات والمخابز كما يمنع الحركة بشكل تام.