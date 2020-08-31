"الاتصالات" تعلن عن تنظيم مسابقة فلسطين لصائدي الثغرات للعام 2020 للشباب

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات عن تنظيم مسابقة فلسطين لصائدي الثغرات للعام 2020 للشباب، وذلك يوم 31 أغسطس ضمن الفترة الزمنية (5:00 -9:00 م)، علما أن مدة المسابقة4 ساعات.

ودعت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، المواهب والمهارات الفلسطينية في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في المسابقة والتسجيل حتى موعد 30 أغسطس عبر الرابط :

https://cyberstars.pro/arcc/register/

وتأتي المسابقة الوطنية ضمن المسابقة العربية للأمن السيبراني «صائد الثغرات 2020» بهدف تطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين بمجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث اعتمدت العديد من دول العالم مسابقات الأمن السيبراني كطريقة فعالة في الحد من تزايد الفجوة في المهارات المتعلقة بالأمن السيبراني وإيجاد مواهب تعزز القدرات الأمنية السيبرانية.

وتتميز النسخة لهذا العام 2020 بتطوير سيناريوهات تحاكي التحديات الأمنية الناتجة من (جائحة كوفيد-19) وغيرها في مجالات الأمن السيبراني لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين بمجال الأمن السيبراني وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتتمحور المسابقة حول عدة أسئلة وتحديات في مجالات الأمن السيبراني المختلفة كالقرصنة الأخلاقية، حماية نظم البنى الأساسية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، تحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية.

وستكون المسابقة ضمن المراحل التالية:

مرحلة التسجيل 2020 ‏/07‏/12ولغاية 2020/8/30، ومرحلة المسابقة الوطنية 31/8/2020، حيث يتم اختيار 3 فائزين على مستوى فلسطين، إضافة إلى مرحلة المسابقة الإقليمية، وسيتم تحديدها من قبل الجهة المنظمة، حيث سيتم اختيار 3 فائزين على المستوى الإقليمي.

وتستهدف المسابقة الإقليمية لصائدي الثغرات الأمنية الفئات العمرية: (24-17) عاما، و24 عاما فما فوق من المهتمين بمجال أمن المعلومات، الذين لديهم مهارات اكتشاف الثغرات الأمنية، وللمزيد من المعلومات عن المسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://cyberstars.pro/palestine/