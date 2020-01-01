شاهد.. 6 أهداف في مباراة مثيرة بين يوفنتوس وساسولو

وكالات / سما /

فشل فريق يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه المبكر بهدفين، وفقد نقطتين ثمينتين في الدوري الإيطالي أمام نظيره ساسولو.

تعادل يوفنتوس خارج الديار أمام ساسولو بنتيجة 3-3، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل يوفنتوس ثنائية مبكرة حملت توقيع الظهير البرازيلي دانيلو في الدقيقة الخامسة، والأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول.

بينما قلص فيليب ديوريتشيتش النتيجة وسجل الهدف الأول لساسولو في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم البيانكونيري بهدفين مقابل هدف.

ونجح أصحاب الأرض في قلب النتيجة وتحويل تأخرهم، بتسجيل هدفين في ثلاث دقائق عن طريق بيراردي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتي 51 و 54 على الترتيب.

وبعد 10 دقائق سجل الظهير الأيسر أليكس ساندرو هدف التعادل ليوفنتوس، ليمنع فريقه من الهزيمة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 7 نقاط عن أتالانتا الوصيف، بينما وصل ساسولو إلى النقطة 47 في المركز الثامن.