  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد.. 6 أهداف في مباراة مثيرة بين يوفنتوس وساسولو

الخميس 16 يوليو 2020 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. 6 أهداف في مباراة مثيرة بين يوفنتوس وساسولو


وكالات / سما /

فشل فريق يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه المبكر بهدفين، وفقد نقطتين ثمينتين في الدوري الإيطالي أمام نظيره ساسولو.               

تعادل يوفنتوس خارج الديار أمام ساسولو بنتيجة 3-3، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل يوفنتوس ثنائية مبكرة حملت توقيع الظهير البرازيلي دانيلو في الدقيقة الخامسة، والأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الدقيقة الثانية عشرة من الشوط الأول.

بينما قلص فيليب ديوريتشيتش النتيجة وسجل الهدف الأول لساسولو في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بتقدم البيانكونيري بهدفين مقابل هدف.

ونجح أصحاب الأرض في قلب النتيجة وتحويل تأخرهم، بتسجيل هدفين في ثلاث دقائق عن طريق بيراردي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتي 51 و 54 على الترتيب.

وبعد 10 دقائق سجل الظهير الأيسر أليكس ساندرو هدف التعادل ليوفنتوس، ليمنع فريقه من الهزيمة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 7 نقاط عن أتالانتا الوصيف، بينما وصل ساسولو إلى النقطة 47 في المركز الثامن.

#يوفنتوس #ساسولو #الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة اليوم

الجيش المصري يستعد للمعركة في ليبيا.. ومفاجئة لتركيا بنشر سلاح متطور

ابو مرزوق يكشف لأول مرة خفايا وأسرار عدوان 2014..

التعليم بغزة يحدد موعد بدء الموسم الدراسي للعام 2020-2021...

كاتب سعودي يهاجم الفلسطينيين ويتمنى زيارة إسرائيل.. وأدرعي يعلق!

حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

السودان يؤكد تراجع منسوب مياه نهر النيل وغلق إثيوبيا بوابات "سد النهضة"

الرئيس عباس يتلقى رسالة جوابية من نظيره السوري بشار الاسد..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة : 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس : "نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

الصحة: حالتا وفاة بـ "كورونا" في الخليل ترفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 49

خشية من محكمة لاهاي: مئات الشخصيات الإسرائيلية ممنوعة من السفر

j

برلمانيون فرنسيون يطلبون من ماكرون الاعتراف بـ"دولة فلسطين" وفرض عقوبات على المخطط الإسرائيلي