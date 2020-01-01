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فيديو.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي

الخميس 16 يوليو 2020 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بثنائية في الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

ضرب مانشستر سيتي ضيفه بيرنلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في ملعب الاتحاد لحساب مباريات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا دخل المباراة بقوة بحثاً عن هدف مبكر يسهل مهمته في اللقاء و كان له ما أراد  في الدقيقة السادسة حيث عكر ديفيد سيلفا بياض النتيجة بهدف أول.

و رفض البرازيلي جابرييل جيسوس خروج فريقه بهذه النتيجة إلى غرف الملابس، ليدشن هدفاً ثانياً في شباك الضيوف عند الدقيقة 39.

و عقب الاستراحة استمر السيتي في شن الهجمات على مرمى بورنموث دون أن يكون هناك جديد على لوح النتيجة حتى نجح الضيوف في تقليص الفارق قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين بهدف حمل توقيع ديفيد بروكس.

و أطلق الحكم لي ماسون صافرته في النهاية معلناً فوز السيتي وحصده ثلاثة نقاط تعزز وضعيته في المركز الثاني بجدول الترتيب.

فوز يرفع رصيد السيتي للنقطة 75 في وصافة الجدول منفرداً ، في حين توقف رصيد بورنموث عند 31 نقطة في المرتبة الثامنة عشر.

#مانشستر سيتي #الدوري الإنجليزي #بورنموث

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