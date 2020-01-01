تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة لموسم جديد

وكالات / سما /

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" تمديد العمل بقانون التبديلات الخمسة حتى نهاية موسم 2020-2021، بسبب الجدول المزدحم لمبارياته بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد المجلس أن قرار تمديد العمل بالقانون الاستثنائي (خمسة تبديلات عوضا عن ثلاثة) جاء للحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل ضغط جدول المباريات في الموسم الجديد الذي ستتأخر انطلاقته بسبب جائحة كورونا.

وسيكون لكل بطولة وطنية أو مسابقة دولية خيار تطبيق القانون الجديد أو الإبقاء على قانون التبديلات الثلاثة على مدى الدقائق التسعين للمباراة.

وأتاح قانون التبديلات الخمسة الصادر في 8 أيار/مايو الماضي للأندية إجراءها على فترات ثلاث في المباراة باستثناء استراحة الشوطين.

وأشار الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء إلى أن "أسباب التعديل المؤقت لا تزال سارية، ومن المرجح أن يستمر التأثير على رفاهية اللاعبين حتى 2021 بسبب عوامل مختلفة أبرزها: بعض المسابقات التي استؤنفت في 2021 قد يكون لها فترة تعافي/تحضير أقصر قبل مطلع الموسم المقبل. بالنسبة للعديد من المسابقات، سيشمل موسم 2020-2021 مباريات تم لعبها في فترة مكثفة بسبب البداية المتأخرة وعدم القدرة على الانتهاء في وقت متأخر بسبب المسابقات الدولية الكبرى".