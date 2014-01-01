لاعب شباب جباليا ينضم للمجمع الإسلامي

غزة / سما /

تعاقد نادي المجمع الإسلامي مع اللاعب شادي بصلة مدة موسم واحد, قادما من نظيره شباب جباليا, خلال الانتقالات الصيفية في قطاع غزة.

ويعتبر بصلة إضافة جيدة لفريق المجمع الإسلامي, الساعي لتقديم عروض قوية في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وقدّم اللاعب مستويات جيدة مع الزيتون, الذي لعب له معارا في الموسم الأخير, إلا أن ذلك لم يشفع له بالبقاء في المسابقة, بعدما هبط الفريق للدرجة الثانية.

يشار إلى أن بصلة انضم لصفوف شباب جباليا عام 2017 قادما من جاره خدمات جباليا, لكنه لم ينسجم مع الفريق, ما جعله يخرج معارا أكثر من مرة.