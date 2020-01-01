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خالد يهنئ جبهة النضال في ذكرى الانطلاقة

الخميس 16 يوليو 2020 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بعث تيسير خاالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رسالة تهنئة للرفاق في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الجبهة.

وقال فيها مخاطبا أمينها العام الدكتور أحمد مجددلاني :" يسرني بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ابعث لكم ومن خلالكم للإخوة والرفاق أعضاء اللجنة المركزية ومكتبها السياسي وكوادر وأعضاء وأصدقاء الجبهة بأحر التهاني في ذكرى الانطلاقة".

وأضاف : كما يسرني اعرب عن الامل بأن تكون احتفالاتنا القادمة في القدس عاصمة دولة وشعب فلسطين وفي ظروف افضل متجاوزين حالة الانقسام للوقوف صفا واحدا في مواجهة صفقة القرن المشؤومة ومخططات الضم الاستعمارية ولنمضي جميعا قوى وهيئات ومؤسسات وطنية تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الباسل العظيم نحو انتزاع حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف كاملة بما فيها حق شعبنا في تقرير المصير وفي الاستقلال في دولة وطنية وديمقراطية حرة ومستقلة وسيدة قرارها وحق شعبنا اللاجيء في العودة الى دياره ، التي هجر منها بالقوة العسكرية الغاشمة .

وختم تيسير خالد رسالة التهنئة قائلا : من جديد ابعث لكم بأحر التهاني بهذه المناسبة الوطنية وكل عام وانتم وجميع الرفاق بخير – وعاشت الذكرى

#تيسير خالد

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