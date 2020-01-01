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أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس :" نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"

الخميس 16 يوليو 2020 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق يتحدث حول هروب "عملاء" من حماس :" نرجو ان لا تتحول قناة العربية الى عبرية"


غزة / سما /

 أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس موسى ابو مرزوق أن "ما نشرته وسائل إعلام حول قادة في القسام متهمون بالعمالة غير صحيح ويهدف لتشويه حركة حماس.

وكشف ابو مرزوق ان حماس ألقت القبض على بعض المتعاونين مع الاحتلال، وليس بينهم رابط، وهم ليسوا قياديين في حماس أو القسام، وان أحدهم هرب باتجاه الاحتلال".

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس: "أما المعلومات بأن هناك عملاء من الضفادع البشرية، كلام ليس صحيحاً بالمطلق، وهذا  كله كذب وتدليس وتشويه للحقائق."

وشدد أبو مرزوق أن المتعاون الهارب نحو الاحتلال لا يملك أي خرائط أو معلومات حول قوة حماس البحرية، وأن ما ينشر "كذب وتدليس، ونرجو من وسائل الإعلام ولا سيما العربية أن تتحرى الدقة وألا تتحوّل إلى وسائل إعلام عبرية".

#أبو مرزوق #حماس #عملاء #العربية

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