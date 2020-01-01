تنمية يطا توزع طرودا صحية للمسنين وحماية المرأة تستلم طرودا غذائية للنساء الناجيات من العنف

الخليل / سما /

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في يطا طرودا صحية مقدمة من المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، لصالح المسنين ، وذلك بإطار التدخلات العاجلة التي تقوم بها المديرية في المدينة مع انتشار فيروس كورونا بموجته الثانية.

وقالت مديرة المديرية لبنى عنابي، نثمن هذا التدخل من قبل المركز لصالح فئة المسنين، وأن هذه الطرود الصحية تأتي في ظل ظروف صعبة تعاني منها مدينة يطا.

وأشارت خلال تسلمها الطرود من رئيس مجلس إدارة المركز جميل الدرباشي والمديرة التنفيذية للمركز فداء أبو تركي، أن المديرية تقدم الشكر لهم ، وتؤكد على أن أبواب الشراكة مفتوحة مع جميع المؤسسات لنتسطيع معا تقديم الخدمات وخدمة الفئات المستحقة.

إلى ذلك تسلمت مرشدة حماية المرأة والطفولة بمديرية تنمية يطا رائدة الدراويش،طرودا غذائية من مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، وذلك في إطار تقديم الخدمات اللازمة للنساء الناجيات من العنف والتدخل الاغاثي والانساني.

وقالت الدراويش إن الشراكة المتكاملة بالميدان في ظل هذه الظروف، هي أكبر إنجاز، وهذا التدخل ليس الأول من قبل المركز الداعم لشبكة حماية المرأة.

وتابعت الدراويش أن حماية المرأة بمديرية يطا، على تواصل دائم مع كافة الشركاء من أجل توفير كافة الاحتياجات ووفق الإمكانيات المتاحة للنساء الناجيات من العنف، وهذا التدخل هو استكمال لسلسلة من التدخلات السابقة، معربة عن أملها مواصلة دعم عمل الشبكة للوصول لأكبر عدد ممكن من النساء.

وتقدمت الدراويش بالشكر لمنسقة شبكة الحماية ومديرة ملف المرأة بمحافظة الخليل إيمان أبو ريان على الدعم والتواصل مع مديرية التنمية لمساعدة النساء الناجيات من العنف.