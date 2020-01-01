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حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟

الخميس 16 يوليو 2020 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيرة وارتباك وخجل.. فيديو : موقف محرج تتعرض له وزيرة فرنسية..فما السبب ؟


وكالات

تعرضت وزيرة فرنسية لموقف محرج خلال مشاركتها في مناسبة رسمية يشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الحادثة وقعت بميدان كونكورد، حيث توجهت وزيرة الصناعة في الحكومة الفرنسية الجديدة للمشاركة في العيد الوطني "يوم الباستيل"، والذي شهد حضور الرئيس الفرنسي.

إلا أن الوزيرة بدت مذعورة ومرتبكة بعد نزولها من السيارة التي أقلتها إلى المكان، لتهم راكضة خلف السيارة، بسبب نسيانها للقناع الطبي.

واتجهت بعدها إلى مرافقها الخاص في حالة من الذعر وواضعة كلتا يديها على أنفها وفمها، مشيرة إلى أنها قد نسيت كمامتها في السيارة.

يذكر بأن الرئيس الفرنسي كان قد صرح، في وقت سابق، بأن بلاده ستفرض، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على الناس وضع كمامات في المتاجر وغيرها من الأماكن العامة المغلقة، وذلك لوقف تفش جديد لوباء "كوفيد-19".

وقال ماكرون في مقابلة مع هيئات إذاعية فرنسية: "لدينا بعض الدلائل التي تشير إلى عودته مجددا بصورة خفيفة... وأمام ذلك، يجب علينا توقع ما يمكن حدوثه والاستعداد له".

#وزيرة فرنسية #ارتباك #كمامة #فيروس كورونا

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