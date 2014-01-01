الأردن : محكمة تقرر حل جماعة "الإخوان المسلمين" بشكل قطعي

وكالات

أصدرت محكمة "التمييز" في الأردن، قراراً حاسماً، يقضي باعتبار جماعة (الإخوان المسلمين) منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية

ويأتي هذا القرار في الرد على الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى جمعية جماعة (الإخوان المسلمين) في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوبت أوضاعها عام 2015.



ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة "التمييز" الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة؛ لعدم تصويب أوضاعها القانونية.