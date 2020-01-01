الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة بينهم أسير سابق

رام الله / سما /

اعتقل جيش الاحتلال سبعة مواطنين على الأقل فجر الخميس، بينهم أسير سابق لم يمض أكثر من شهرين على الإفراج عنه.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أعاد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي والأسير السابق جمعة التايه من كفر نعمة غرب رام الله، والذي سبق وأمضى 18 سنة في الاعتقال.

كما اعتقل الاحتلال ستة مواطنين من بيت لحم وهم: محمد خالد عياد، والأسير السابق سعيد أمجد عودة الجواريش، وعيسى محمد عيد الهريمي، ومحمد مصطفى النباهين، وأمجد صالح أبو عكر من مخيم عايدة.

وطالت الاعتقالات كامل اقطيل من دورا جنوب الخليل.