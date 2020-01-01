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أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

الخميس 16 يوليو 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم


رام الله / سما /

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي:

أسعار الفواكه

صبر: 12- 15 (حبّة) = 10 شيكل

تفاح : 5 شيكل

عنب: 1ك = 5 شيكل

خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شيكل

جودة أقل: 3 ك = 10 شيكل

خوخ ملس: 3 – 3.5 ك = 10 شيكل

أجاص :  5 – 6 شيكل

أجاص صغير: 3ك = 10 شيكل

مانجا شيلي: 7 – 8 شيكل

كيوي: 1 ك = 5 شيكل

الذرة: 7 – 10 كوز = 5 شيكل

سانتروزة: 1ك = 6 – 7 شيكل

أسعار الخضروات:

تومة (وقية): 3 شيكل

فلفل أخضر: 1ك =  2 شيكل

فلفل رومي: 3 – 4 شيكل

خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 10 ك = 10 شيكل

بندورة: 7 – 8 ك = 10 شيكل

بطاطا بلدية:  5 ك = 10 شيكل

بطاطا ثلاجات: 7 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل

بامية بلدية :  8 شيكل

بامية مصرية:  6 شيكل

ملوخية: 1 ك = 2 شيكل

ليمون: 1ك = 4  شيكل

جودة أقل: 3ك = 10 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 1 ك = 1 شيكل

و3ك = 2 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2  شيكل

لوبياء:  1ك = 3  شيكل

فقوس: 5 ك = 10 شيكل

ملفوف أحمر (صغير): 2 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

فلفل أحمر (بكسة): 15 – 20 شيكل

#الخضروات

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