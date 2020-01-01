أسعار الخضروات والفواكه في أسواق قطاع غزة اليوم

لا تزال أسعار الخضروات والفواكه اليوم الخميس، محافظة على استقرارها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
وجاءت أسعار الفواكه وأسعار الخضروات في أسواق غزة اليوم على النحو الآتي:
أسعار الفواكه
صبر: 12- 15 (حبّة) = 10 شيكل
تفاح : 5 شيكل
عنب: 1ك = 5 شيكل
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شيكل
جودة أقل: 3 ك = 10 شيكل
خوخ ملس: 3 – 3.5 ك = 10 شيكل
أجاص : 5 – 6 شيكل
أجاص صغير: 3ك = 10 شيكل
مانجا شيلي: 7 – 8 شيكل
كيوي: 1 ك = 5 شيكل
الذرة: 7 – 10 كوز = 5 شيكل
سانتروزة: 1ك = 6 – 7 شيكل
أسعار الخضروات:
تومة (وقية): 3 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل
فلفل رومي: 3 – 4 شيكل
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 10 ك = 10 شيكل
بندورة: 7 – 8 ك = 10 شيكل
بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شيكل
بطاطا ثلاجات: 7 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل
بامية بلدية : 8 شيكل
بامية مصرية: 6 شيكل
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شيكل
جودة أقل: 3ك = 10 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 1 ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 شيكل
لوبياء: 1ك = 3 شيكل
فقوس: 5 ك = 10 شيكل
ملفوف أحمر (صغير): 2 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أحمر (بكسة): 15 – 20 شيكل